Nicole Saleta i Przemysław Saleta, Anna Karczmarczyk, Karolina Szostak, Urszula Dębska, Marcin i Rafał Mroczkowie, Olga Kalicka, Klaudia Halejcio, Marta Kuligowska i wiele innych gwiazd pojawiło się w Wiśle podczas III Gali Polskiej Transplantologii, połączonej z imprezą „Bieg po Nowe Życie”, które odbyły się w Wiśle. To jedna z największych akcji promujących transplantacje w Polsce.

Co roku na wydarzeniu pojawia się Nicole Saleta, która czeka na przeszczep nerki:

Moja córka ma się tak jak się czuje od lat. Żyjemy z tą chorobą. Tak naprawdę nie ma pogorszenia w tym momencie żadnego. Pojawiły się jakieś artykuły, nawet jakieś wywiady z tego co wiem, znajomi dzwonili do mnie i informowali mnie nawet. Tak naprawdę - to nieprawda, w większości. Ja nie śledzę, nie jestem w stanie przejrzeć wszystkich gazet. Córka zmaga się z ciężką chorobą, nieuleczalną chorobą, to jest nasze życie, zaakceptowałyśmy to, jest jak jest. Są lepsze momenty i gorsze, natomiast nie będziemy do końca tego komentować - powiedziała Newserii Ewa Pacuła, mama Nicole.