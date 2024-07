1 z 18

Polskie gwiazdy kibicują Polakom na Euro 2016. Kto? Małgorzata Socha, Agnieszka Chylińska, Aneta Zając, Tomasz Barański, Klaudia Halejcio i wiele innych. Niektóre z gwiazd nawet pojechały na pierwszy mecz Polaków na Euro 2016 do Nicei, by tam zagrzewać naszych rodaków do walki. Kto jest wśród nich? Między innymi: Maryla Rodowicz oraz Krzysztof Gojdź, który miał okazję zjeść lunch z piłkarzami w Nicei.

