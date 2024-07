Kiedy piłkarze polskiej kadry, ubrani w eleganckie garnitury, wsiedli do samolotu lecącego do Francji, ich żony dopiero zaczęły się pakować. Na mistrzostwa Europy w piłce nożnej doleciały później, tuż przed meczem Polski z Irlandią. Ostatnie tygodnie dla wszystkich były intensywne. Anna Lewandowska (28) promowała w Warszawie swoją najnowszą książkę „Zdrowe gotowanie by Ann” i płytę DVD „15/7”. Marina Łuczenko-Szczęsna (27) nagrywała płytę (krążek ma się ukazać na początku przyszłego roku). A Sara Boruc (31) projektowała biżuterię Sin by Mannei i... własną linię butów (w sprzedaży już w 2017 roku!). Wszystkie projekty trzeba było jednak pozamykać przed Euro 2016. Od pierwszego meczu biało-czerwonych dla polskich WAGs najważniejsze stało się wspieranie swoich partnerów. Ale nie oznacza to, że Anię, Sarę i Marinę można zobaczyć na spacerach z mężami. Wręcz przeciwnie!

Reklama

Podczas Euro piłkarze mogą zobaczyć się ze swoimi rodzinami jedynie po meczu. Trener wymaga od nich pełnego skupienia i zaangażowania, dlatego żony i partnerki same muszą zorganizować sobie czas – zdradza nasz informator.

Anna Lewandowska i jej dwie przyjaciółki, Marina i Sara, zameldowały się we trzy w hotelu w miasteczku La Baule, w którym jest również „kwatera” naszej reprezentacji.

Dla Ani było to bardzo ważne, bo jako dietetyczka Roberta i kilku innych piłkarzy będzie mogła się z nimi spotykać częściej – opowiada nasz informator.

Zobacz też: Wojciech Szczęsny odstresowuje się po ślubie z Mariną. Postawił na męską rozrywkę i pokazał FILM!

Co dziewczyny będą robiły między meczami? Mają już na to dokładny plan.

Zobacz także

Marina i Sara będą trenowały z Anią. Dziewczyny już żartują, że Lewandowska zorganizuje im ekskluzywny i darmowy obóz odchudzający. Zwłaszcza że Ania na pewno nie odpuści im także w kwestii diety. Z takiej okazji żal nie skorzystać – mówi koleżanka Mariny.

W rewanżu żona Artura Boruca zaproponowała... zakupy. Obiecała, że będzie na nich osobistą stylistką Mariny i Anny.

Sara ma już zaplanowaną całą trasę, a na niej kilka sklepów z butami, które muszą odwiedzić – dodaje.

Za to Marina zobowiązała się organizować przyjaciółkom życie kulturalne.

W trakcie trwania Euro we Francji jest kilka ciekawych koncertów, na których chce być z dziewczynami – opowiada jej znajoma.

Cały materiał o Annie Lewandowskiej, Sarze Boruc i Marinie Łuczenko-Szczęsnej w najnowszym numerze "Flesza".

Więcej na temat WAGS - Luksus, sława, pieniądze. Jak żyją dziewczyny najlepszych polskich piłkarzy. Czego im zazdrościmy?

Anna Lewandowska

Anna Lewandowska, Marina Łuczenko-Szczęsna, Sara Boruc

Instagram

Anna Lewandowska z WAGs ćwiczy w Juracie

East News