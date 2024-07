Gwiazdy bez poprawek graficznych

3 z 5

Mariola Bojarska-Ferenc:

„Naturalność? To przede wszystkim bycie sobą. A piękno to coś, co budzi zachwyt. To równowaga i harmonia we wszystkim. Ci, co mnie znają, mówią, że jestem prawdziwa jak drzewo. Dlatego mam wokół siebie zarówno wrogów, jak i przyjaciół. Niczego i nikogo nie udaję. Zawsze mówię prawdę, nawet jeśli to jest pod prąd. Jestem uczciwa wobec siebie. Wtedy człowiek ma spokój duszy, a to odbija się na twarzy”.