Wydaje Ci się, że różnica między zdjęciami gwiazd robionymi na czerwonym dywanie a selfie no make-up jest ogromna? Nie! Sławne kobiety nawet sauté wyglądają pięknie! Jak one to robią? Dzięki rzęsom! Długie i wypielęgnowane rzęsy są w stanie zastąpić nawet najbardziej perfekcyjny makijaż.

Zobacz, jak największe gwiazdy prezentują się bez makijażu.

Megan Fox

Demi Lovato

Kendall Jenner

Lady Gaga

Zendaya

Pomimo że nie mają na sobie ani grama makijażu ich cera wygląda świetnie, a uroku dodają im piękne, długie rzęsy – to wystarczy!

Jak osiągnąć tak perfekcyjne rzęsy, które nawet bez przeciągnięcia ich maskarą będą wyglądały kusząco i ładnie?

Usuwaj makijaż

Nigdy nie kładź się spać w makijażu. Pozostawienie maskary na rzęsach osłabia je, a podkład czy cień wokół oczu zatyka pory i również źle wpływa na stan włosków. Dlatego konieczne jest dokładne i codzienne usuwanie makijażu.

Pamiętaj jednak, że zmywając make-up oka, musisz być delikatna - przykładaj wacik z preparatem, poczekaj chwilę i dopiero wtedy delikatnie przetrzyj.

Wzmocnij

Rzęsy staną się mocniejsze dzięki odżywkom. Warto wypróbować serum drogeryjnego, które przyspieszy wzrost rzęs i jednocześnie sprawi, że włoski staną się dłuższe, gęstsze i mocniejsze (np. Long4Lashes Serum przyspieszające wzrost rzęs).

Jakich składników szukać w takich preparatach na wzmocnienie rzęs?

Wybierajmy te, które w składzie mają m.in. kwas hialuronowy, który korzystnie wpływa na poziom nawilżenia rzęs i wygładza ich powierzchnię oraz prowitaminę B5, która wnika we włókno włosków i poprawia ich strukturę.

Kurację można uzupełnić stosując dodatkowo olej rycynowy, oliwę z oliwek czy wazelinę.

Dieta

Na Twoje rzęsy świetnie wpłynie również zdrowa i zbilansowana dieta.

Staraj się, aby było w niej dużo białka. Niezwykle ważne są produkty bogate w dwa aminokwasy: metioninę i cysteinę, których nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wyprodukować ani magazynować. Oba wchodzą w skład keratyny – białka budującego włos. Znajdziesz je w chudym mięsie, płatkach owsianych, siemieniu lnianym czy soi.

To jednak nie wszystko, rzęsy wzmocni także zawarta w jedzeniu siarka, witamina C, nienasycone kwasy tłuszczowe oraz witaminy z grupy B.

