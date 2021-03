Gwiazdor TVN został tatą! Radosną nowiną pochwalił się dopiero... po roku!

Wojciech Zieliński, gwiazdor TVN, znany z ról w hitowych serialach: "Odwróceni. Ojcowie i córki", "Diagnoza", "Chyłka, rewizja"czy "Psy 3". Aktor pilnie strzeże swojego życia prywatnego. W mediach nawet nie ma informacji na temat jego drugiej partnerki, z którą ma już córkę. Okazuje się, że jego trzecie dziecko ma już roczek, a aktor ani na moment nie zająknął się, że został po raz trzeci ojcem! "Śmiejemy się, że to jest dziecko pandemiczne" mówił w wywiadzie dla "interii.pl".

Wojciech Zieliński od zawsze dbał, by media niewiele wiedziały o jego prywatności. Jego partnerką była Karolina Gorczyca, z którą aktor ma córkę Marysię. W 2013 roku para nagle rozstała się. Wkrótce potem Wojciech Zieliński znalazł swoją miłość, o której niewiele wiadomo. Wiadomo już, że mają córeczkę, dopiero niedawno w wywiadzie dla Interii aktor przyznał, że w tamtym roku przywitał na świecie swojego synka, co było dla niego dużym zaskoczeniem, gdyż spodziewał się córki:

Już dawno temu myślałem: “Chcę mieć córkę, bo jak będzie chłopak, będzie taki postrzelony jak ja". Pamiętałem, ile rodzice mieli ze mną kłopotów, ile miałem wypadków w życiu. Wszędzie mnie było pełno. Trudny typ. Dziś to byłoby nazwane ADHD. Pomyślałem też, że znam instrukcję obsługi kobiet. Jeśli się urodzi trzecia dziewczynka, wszystkie rzeczy i zabawki już mam. Ale pojawił się Samuel. Okazał się jakimś świętym! Ma rok, zaczyna wstawać i już widzę, że ma coś, co mam ja i moja ukochana. Jesteśmy w tym bardzo do siebie zbliżeni.