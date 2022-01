W nocy z czwartku na piątek dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci Romualda Lipko , lidera jednego z najważniejszych zespołów w hostorii polskiej muzyki rozrywkowej - "Budki Suflera". Współtwórca wielu wielkich przebojów tej grupy zmarł około północy, po wielomiesięcznej walce z nowotworem . O jego śmierci poinformowali koledzy z zespołu: Dnia 6 lutego koło północy, po przegranej walce z nowotworem, odszedł Romuald Lipko, jeden z najwybitniejszych kompozytorów polskiej muzyki rozrywkowej końca XX i początku XXI w., współtwórca i kreator zespołu Budka Suflera, autor wielu wielkich polskich przebojów. Z ogromnym żalem i smutkiem zawiadamiają Rodzina i przyjaciele z zespołu Budka Suflera - napisali na Facebooku. Krzysztof Cugowski o śmierci Romualda Lipko Informacja o śmierci muzyka i kompozytora poruszyła rzesze fanów artysty. W social mediach żegnają go koledzy muzycy, w tym również ci, którzy byli z Lipko mocno związani zawodowo. Na swoim profilu facebookowym wspomnienie o Romualdzie Lipko napisał również były kolega z zespołu Budka Suflera - Krzysztof Cugowski. Co napisał? Odszedł Wielki - Kompozytor, Muzyk, Przyjaciel.... Żegnaj Romku... Nie jest tajemnicą, że panowie jakiś czas temu mieli dość ostry konflikt. Po zakończeniu działalności "Budki Suflera", Krzysztof Cugowski niechętnie podchodził do planów jego reaktywacji. Lipko i inni muzycy grali więc bez niego. Tymczasem w mediach pojawiały się wypowiedzi członków zespołu świadczące o tym, że sytuacja między panami jest mocno napięta. Po tym jak ukazały się informacje o chorobie Romualda Lipko mówiło się, że doszło do pojednania. Potwierdzały to częściowo słowa Cugowskiego, który podczas uroczystego koncertu z...