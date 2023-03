A to niespodzianka! Michał z "Rolnik szuka żony 9", na dzień przed nagrywaniem finału, postanowił oświadczyć się swojej wybrance, Adzie! Przyjechaliśmy do Kazimierza na ten finał, a ja sobie w głowie zaplanowałem, że będziemy tu siedzieć jako narzeczeni - powiedział w ostatnim odcinku tej edycji rolnik. Zobaczcie, co się wydarzyło na planie! Zaręczyny w "Rolnik szuka żony 9" To musiało się tak skończyć! W ostatnich odcinkach "Rolnik szuka żony" związek Michała i Ady miał się doskonale - para szybko wyznała sobie miłość, padły poważne deklaracje dotyczące wspólnej przyszłości. W finale show zakochani postanowili więc ogłosić, że są... zaręczeni. Michał oświadczył się Adzie dzień przed nagrywaniem ostatniego odcinka! Oświadczyłem się, ona się zgodziła. - mówił uśmiechnięty rolnik. Wszystko smakuje lepiej, jak się zawalczy o coś - skomentowała zaś Ada Wcześniej Michał zdradził, że Ada już się do niego przeprowadziła: U boku Ady czuję się wspaniale. Jak wstaję i widzę ją rano, to świat staje się piękniejszy. Ale czy ich związek to sama sielanka? W rozmowie z Martą Manowską Ada zdradziła, jak sobie radzi z wadami Michała: To co najbardziej cenię w Adzie, to to, że ma do mnie cierpliwość. Kiedy mam gorsze dni, i po prostu ona akceptuje mnie takiego, jakim jestem - mówił Michał. Bo go kocham, bo szaleję za nim. Jego wady mi nie przeszkadzają, ja to zaakceptowałam. Jestem pewna, że to ten człowiek - stwierdziła Adrianna. W trakcie odcinka nie zabrakło też łez wzruszenia, kiedy Adrianna i Michał oglądali swoje wspólne chwile w "Rolnik szuka żony". Na sam koniec zaś, kiedy Manowska podsumowała 9. edycję i przedstawiła parę jako narzeczonych, rolnik dodał: A niedługo...