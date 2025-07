Kamil Rzeźniczak to wokalista zespołu disco polo Carmelovi. Artysta od dawna aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym sceny disco polo, zdobywając uznanie fanów swoją charyzmą i występami. Rzeźniczak jest również stałym współpracownikiem zespołu Menelaos, którego wspiera w trakcie tras koncertowych – często także jako kierowca. Niestety, teraz okazuje się, że przed jednym z koncertów ktoś zaatakował Kamila Rzeźniczaka.

Szokujący incydent przed koncertem. Muzyk disco polo zaatakowany

Do dramatycznego zdarzenia doszło w miniony weekend, tuż przed planowanym koncertem zespołu Menelaos w miejscowości Tymienica, położonej w okolicach Radomia. Podczas przygotowań do występu Kamil Rzeźniczak został brutalnie zaatakowany przez nieznanego mężczyznę. W chwili ataku muzyk znajdował się w samochodzie i rozmawiał z ochroną przy bramie wjazdowej na teren imprezy. Nagle do pojazdu podszedł nieznajomy i uderzył Rzeźniczaka pięścią w twarz przez uchyloną szybę. Sam artysta relacjonował, że cios był niespodziewany, jednak udało mu się częściowo go uniknąć i zamortyzować siłę uderzenia.

Doszło do pobicia oraz naruszenia nietykalności cielesnej wyznał muzyk disco polo w oświadczeniu opublikowanym na Facebooku.

Muzyk disco polo zgłosił sprawę na policję

Po ataku Kamil Rzeźniczak nie pozostał bierny. Złożył zawiadomienie na policji i poinformował o zamiarze walki o swoje prawa. W swoim oświadczeniu podkreślił, że nie ma zgody na przemoc, a tego rodzaju zachowania nie powinny mieć miejsca, niezależnie od okoliczności.

Podjąłem odpowiednie kroki aby osoba, która dokonała tego czynu była ukarana. Pamiętajcie tu chodzi o nasze bezpieczeństwo, abyśmy my w branży muzycznej i nie tylko mogli bezpiecznie zajechać na miejsce, gdzie wykonujemy swoje obowiązki i żeby nic się nie stało. skomentował artysta.

To nie pierwszy raz kiedy artyści są atakowani podczas koncertów. Blisko rok temu Skolim został zaatakowany na scenie. Ktoś z publiczności rzucił wówczas kamieniem, którym trafił w twarz muzyka disco polo.

