Robert Klatt, lider zespołu Classic, kilka dni temu znalazł się w samym środku dramatycznych wydarzeń w Dubaju. Wszystko zaczęło się po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran, co skutkowało zamknięciem lotnisk i masowym odwoływaniem lotów. Muzyk disco polo planował powrót do Polski, jednak jego lot został niespodziewanie anulowany, a przyszłość stała się całkowicie niepewna. Klatt relacjonował, jak wygląda sytuacja, a teraz w końcu przekazał dobre wieści.

Muzyk disco polo utknął w Dubaju

W obliczu odwołanych lotów, Robert Klatt wraz z innymi osobami został zmuszony do spędzenia kilku nocy w trudnych warunkach. Nidawno pokazał na Instagramie zaskakujące nagranie i wyjawił, że spał na parkingu podziemnym w Dubaju.

Tak wygląda nocleg w hotelu, kiedy spadają pociski. Śpimy na parkingu podziemnym. Dostaliśmy koce, poduszki i kanapki — w sumie nie jest najgorzej. napisał na Instagramie.

Muzyk disco polo próbował wydostać się z Dubaju jednak nie było wiadomo, kiedy to się może udać. Teraz nastąpił przełom!

Robert Klatt o powrocie do Polski. Opublikował przejmujący wpis

Robert Klatt przez kilka dni podejmował próby powrotu do Polski, jednak każda kolejna informacja tylko komplikowała sytuację. Pomimo zmęczenia i chwilowego zwątpienia, nie przestał wierzyć w szczęśliwy finał. Teraz w najnowszym wpisie przekazał nowe informacje.

Kochani, jednak się udało. Na chwilę straciłem wiarę… Ciągłe informacje, które wzajemnie sobie zaprzeczały, newsy docierające do mnie także od Was, nieustanne zmiany decyzji na lotniskach — to wszystko potrafiło naprawdę zniechęcić. Ale wytrwałość popłaca napisał na Instagramie.

Pod wpisem pojawiło się zdjęcie muzyka z lotniska w Dubaju.

Apel Roberta Klatt do rodaków w Dubaju

Po powrocie do Polski Robert Klatt nie zapomniał o osobach, które utknęły w Dubaju. Publicznie zadeklarował chęć pomocy wszystkim, którzy zmagają się z tą samą dramatyczną sytuacją, co on.

Nie poddawajcie się. Jeśli mogę jakoś pomóc albo coś podpowiedzieć — jestem. Wszystkim, którzy jeszcze utknęli, życzę jak najszybszego i bezpiecznego powrotu do domu. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Nie traćcie wiary apeluje muzyk disco polo.

Przypominamy, że w Dubaju wciąż przebywa Andziaks, która poleciała tam na wakacje z rodziną. Z kolei mama Małgorzaty Tomaszewskiej wróciła z Dubaju dzień przed zamknięciem lotnisk.

