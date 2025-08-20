Gesek, znany fanom disco polo m.in. z przeboju „Na koncercie w dyskotece”, zszokował opinię publiczną wyznaniem na swoim profilu na Facebooku. Artysta ujawnił, że podczas planowanego usunięcia 1,5 cm polipa na żołądku, lekarze nieoczekiwanie wykryli u niego większego guza. Jak relacjonuje, zmiana była głęboko osadzona w żołądku i wymaga kolejnego, poważniejszego zabiegu chirurgicznego.

Konieczny kolejny zabieg

Diagnoza postawiona przez lekarzy nie pozostawiła złudzeń. Konieczne będzie chirurgiczne usunięcie fragmentu żołądka. Choć guz nie wykazuje złośliwości ani nie daje przerzutów, jego lokalizacja i wielkość zmuszają do zastosowania inwazyjniejszej metody leczenia.

Wykryto mi na żołądku guza, prawdopodobnie jest to rzadko spotykana choroba GIST. Nie jest to rak złośliwy i nie ma przerzutów. Zostałem w szpitalu, aby usunąć endoskopowo polipa, jednak okazało się, że jest to większy guz, osadzony głębiej w żołądku. Czeka mnie kolejny zabieg, tym razem inną metodą

Artysta pozostaje pod stałą opieką lekarzy. W swoim wpisie wyraził nadzieję, że nadchodzący zabieg zakończy się powodzeniem, a dalsze leczenie nie będzie konieczne.

Z tego, co się dowiedziałem, lekarze usuną mi kawałek żołądka i powinno być dobrze

Apel artysty do fanów

W poruszającym wpisie Gesek zwrócił uwagę na znaczenie badań profilaktycznych. Jak podkreślił, nie miał żadnych objawów choroby, które mogłyby go zaalarmować wcześniej.

Nie chcę wprowadzać zamieszania, ale chciałbym przestrzec, że ważna jest profilaktyka i badania. Nie miałem żadnych objawów. Badania takie jak: gastroskopia czy kolonoskopia, być może nie należą do najprzyjemniejszych, ale warto je zrobić, choćby dlatego, żeby wyeliminować poważniejsze następstwa, zwłaszcza po 40. roku życia

Dodał również, że w jego rodzinie występowały przypadki zawałów serca, mimo zdrowego trybu życia. Dlatego, jego zdaniem, kluczowe znaczenie mają regularne badania krwi i przyjmowanie leków korygujących.

Moja rodzina jest obciążona zawałami, choć prowadzimy zdrowy tryb życia. Na szczęście w dzisiejszych czasach, możemy to kontrolować przez częste badanie krwi i leki korygujące. Warto robić badania profilaktyczne, dlatego z tego miejsca zachęcam do zainteresowania się tematem swojego zdrowia. Dziękuję wszystkim za miłe słowa

W komentarzach fani okazali mu ogromne wsparcie.

