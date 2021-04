Rafał Mohr, aktor znany z ról w takich serialach jak: "Brzydula", "Pierwsza miłość" czy "Graczykowie" oraz z udziału w "Tańcu z gwiazdami" opublikował bardzo smutny post. Aktor pokazał urocze zdjęcia ze swoją mamą, którą w ten sposób postanowił pożegnać. Chociaż nie wyjawił szczegółów na temat jej odejścia, bardzo poruszył swoich fanów. Rafał Mohr napisał wiele pięknych słów o swojej ukochanej mamie.

Rafał Mohr zdecydował się na bardzo osobisty wpis. Aktor pokazał swoją mamę jako bardzo uśmiechniętą osobę. Tym bardziej jego opis chwyta za serce:

Odeszła moja Mama. Niestety nie wygrała tej walki. Po, jakby się wydawało polepszeniu stanu zdrowia, nastąpiło załamanie. I cisza..... Wierzę głęboko, że jest teraz w lepszym świecie. Jestem ogromnie wdzięczny za to, że miałem tak wspaniałą Mamę. Jestem wdzięczny, że nauczyła mnie prawdy i miłości. Będę o tym pamiętał wiecznie -napisał na swoim Facebooku Rafał Mohr.

Aktor pod swoim wpisem otrzymał mnóstwo słów wsparcia i kondolencji.

Choć Mohr nie podał przyczyny śmierci swojej mamy, kilka tygodni wcześniej opublikował post, który sugeruje, że kobieta przechodziła zakażenie COVID-19.

(...) Siedziałem rano na tarasie, ciesząc się wspaniałymi wiadomościami o mojej mamie, która wygrała walkę z respiratorem i teraz tylko już czeka na dojście do siebie po śpiączce farmakologicznej. To był trudny czas dla nas wszystkich, ale pokazał mi, jak wiele zależy od nas. Naszych myśli, naszej energii i w ogóle tego wszystkiego, co nas otacza. Dziękuję wszystkim moim przyjaciołom za ogromne wsparcie. Dziękuję za słowa otuchy, modlitwy, kręgi mocy i dobre fluidy - pisał na początku kwietnia.