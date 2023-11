"Przyjaciółki" to bez wątpienia najpopularniejszy już serial telewizji Polsat. Od lat możemy śledzić losy bohaterek Ingi (Małgorzata Socha), Zuzy (Anita Sokołowska), Anki (Magda Stużyńska), Patrycji (Joanna Liszowska) i Dorotki (Agnieszka Sienkiewicz). Pierwszy odcinek został wyemitowany 6 września 2012. Prawdopodobnie nie wszyscy więc wiedzą, że jedna z serialowych gwiazd 2 lata wcześniej, bo w 2010 roku, przeżywała dramatyczne chwile - ciężko zachorowała i przyjęła sakrament namaszczenia chorych.

Gwiazda "Przyjaciółek" ciężko zachorowała

Mowa o Magdalenie Stużyńskiej, czyli serialowej Ance Strzeleckiej. To właśnie ona w 2010 roku w poważnym stanie trafiła do szpitala. Miała powikłania pogrypowe i bardzo złe wyniki. Lekarze długo nie wiedzieli w jaki sposób jej pomóc i trudno im było dobrać odpowiednie leki. Magazyn "Ludzie i wiara" informuje, że Magdalena Stużyńska w końcu zadzwoniła do znajomych z kościoła i poprosiła ich, żeby się za nią pomodlili.

Dzięki nim doświadczyła cudu - powiedziała aktorka.

Aktorka zdecydowała się również przyjąć sakrament namaszczenia chorych.

Kiedy go otrzymałam, wyniki radykalnie się poprawiły, Ale czy to był cud? Musiałaby ustalić specjalna komisja. Natomiast z pewnością sakrament przyniósł mi spokój ducha, oddalił lęk - wyznała Magdalena Stużyńska.

Aktorka nie ukrywa, że wiara i modlitwa, zwłaszcza wspólna z innymi ludźmi, jest dla niej bardzo ważna. Uważa, że gdy ktoś się za nią modli, zdejmuje z jej pleców ogromny ciężar.

Magda Stużyńska od lat gra Ankę w "Przyjaciółkach"

W 2010 roku Magdalena Stużyńska przeżyła dramatyczne chwile

