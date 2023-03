Ida Nowakowska już niedługo rodzi! Gwiazda jest w dziewiątym miesiącu ciąży, a jej brzuszek jest już mocno zaokrąglony. Nic więc dziwnego, że jak każda przyszła mama, Ida postanowiła uwiecznić tę niezwykłą chwilę i zdecydowała się na niezwykłą pamiątkę, jaką jest sesja ciążowa. Na swoim Instagramie prowadząca "Pytanie na śniadanie" opublikowała krótkie nagranie efektów, ale także samej pracy nad sesją. Fani nie kryją wzruszenia i nie omieszkają komplementować Idy. Wygląda po prostu kwitnąco! Ida Nowakowska pokazała ciążową sesję zdjęciową! "Przepięknie pani w ciąży" Prezenterka TVP ogłosiła, że jest w ciąży, gdy była w szóstym miesiącu! 26 stycznia na żywo, podczas programu "Pytanie na śniadanie". Wiele osób nie dowierzało, jak długo gwieździe udawało się ukryć ciążowy brzuszek przez tyle czasu, co więcej, Ida cały czas była aktywna zawodowo! Nie zmieniło się to także do teraz. Nadal możemy oglądać dziennikarkę w "Pytaniu na śniadanie" czy "Dance dance dance". Idzie jednak stan błogosławiony zdecydowanie służy, jak sama przyznaje, czuje się świetnie i w swojej pierwszej ciąży wygląda po prostu kwitnąco! Na ciążową sesję Ida wybrała biały kostium, zdecydowała się odsłonić brzuszek, zakładając top do długiej białej spódnicy. Prezenterka skomentowała post krótkimi, wzruszającymi słowami: Taki piękny czas... Jestem wdzięczna za każdy moment i za tyle wsparcia, które od Was dostaję... Fani są zachwyceni sesją i tym, jak Ida pięknie wygląda w ciąży, wciąż zachwalają: Cudowna Mamuśka ❤️❤️❤️ Najpiękniejsze co dziś zobaczyłam 😍 wyglądasz KWITNĄCO🌸💓 Jejku jakie to piękne..🤍 Piękna i szlachetna Ida❤️❤️❤️❤️ Zmysłowo, pięknie ❤️...