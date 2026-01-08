Gwiazda TVP już nie ukrywa nowego partnera. Spotyka się z uczestnikiem "Azja Express"
Gabi Drzewiecka przez wiele lat tworzyła związek z Łukaszem Riedlem jednak we wrześniu 2024 roku okazało się, że ich relacja nie przetwała i zakończyła się rozstaniem. Teraz gwiazda TVP odnalazła swoje szczęście u boku kogoś, kogo doskonale znają fani "Azja Express". Zobaczcie ich wspólne zdjęcia.
Gabi Drzewiecka jest szczęśliwie zakochana. O tym, że w jej życiu ktoś się pojawił media plotkowały już od września ubiegłego roku, ale dopiero od niedawna Gabi Drzewiecka pokazuje wspólne kadry z nowym partnerem. Z kim się teraz spotyka? Ukochany Gabi Drzewieckiej wziął udział w "Azja Express".
Nowa relacja po rozstaniu z wieloletnim partnerem Łukaszem Riedlem
Zanim w życiu Gabi Drzewieckiej pojawił się nowy partner, przez dziesięć lat była związana z Łukaszem Riedlem, właścicielem agencji managerskiej. Informacje o zakończeniu ich związku pojawiły się we wrześniu 2024 roku. To właśnie wtedy okazało się, że Gabi Drzewiecka rozstała się z partnerem. Oboje potwierdzili medialne doniesienia, podkreślając, że mimo zmian w życiu prywatnym, nadal utrzymują dobre relacje zawodowe.
Dziś Gabi Drzewiecka jest w nowym związku. Całkiem niedawno okazało się, że dziennikarka zaczęła spotykać się z Józefem Gąsienicą-Gładczanem, którego poznała w programie "Azja Express". Nowy ukochany Gabi Drzewieckiej w hicie TVN stworzył duet z Janem Błachowiczem.
Choć początkowo para unikała rozgłosu i niechętnie pokazywała się razem, z czasem zaczęli coraz częściej publikować wspólne zdjęcia i relacje z podróży.
Gabi Drzewiecka i Józef Gąsienica-Gładczan zrobili sobie takie same tatuaże
Gabi Drzewiecka, znana dziennikarka telewizyjna obecnie związana z TVP, zaskoczyła swoich fanów niecodzienną decyzją. Wraz ze swoim nowym partnerem, Józefem Gąsienicą-Gładczanem, zdecydowała się na wykonanie identycznych tatuaży. Para, która aktualnie przebywa na wakacjach w Tajlandii, zaprezentowała na Instagramie wspólne zdjęcia z tej niecodziennej wizyty w studiu tatuażu.
Tylko spójrzcie na romantyczne kadry Gabi Drzewieckiej i jej nowego partnera. Widać, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! Zrobili sobie fajne tatuaże?
