Gabi Drzewiecka jest szczęśliwie zakochana. O tym, że w jej życiu ktoś się pojawił media plotkowały już od września ubiegłego roku, ale dopiero od niedawna Gabi Drzewiecka pokazuje wspólne kadry z nowym partnerem. Z kim się teraz spotyka? Ukochany Gabi Drzewieckiej wziął udział w "Azja Express".

Nowa relacja po rozstaniu z wieloletnim partnerem Łukaszem Riedlem

Zanim w życiu Gabi Drzewieckiej pojawił się nowy partner, przez dziesięć lat była związana z Łukaszem Riedlem, właścicielem agencji managerskiej. Informacje o zakończeniu ich związku pojawiły się we wrześniu 2024 roku. To właśnie wtedy okazało się, że Gabi Drzewiecka rozstała się z partnerem. Oboje potwierdzili medialne doniesienia, podkreślając, że mimo zmian w życiu prywatnym, nadal utrzymują dobre relacje zawodowe.

Dziś Gabi Drzewiecka jest w nowym związku. Całkiem niedawno okazało się, że dziennikarka zaczęła spotykać się z Józefem Gąsienicą-Gładczanem, którego poznała w programie "Azja Express". Nowy ukochany Gabi Drzewieckiej w hicie TVN stworzył duet z Janem Błachowiczem.

Choć początkowo para unikała rozgłosu i niechętnie pokazywała się razem, z czasem zaczęli coraz częściej publikować wspólne zdjęcia i relacje z podróży.

Gabi Drzewiecka i Józef Gąsienica-Gładczan zrobili sobie takie same tatuaże

Gabi Drzewiecka, znana dziennikarka telewizyjna obecnie związana z TVP, zaskoczyła swoich fanów niecodzienną decyzją. Wraz ze swoim nowym partnerem, Józefem Gąsienicą-Gładczanem, zdecydowała się na wykonanie identycznych tatuaży. Para, która aktualnie przebywa na wakacjach w Tajlandii, zaprezentowała na Instagramie wspólne zdjęcia z tej niecodziennej wizyty w studiu tatuażu.

Tylko spójrzcie na romantyczne kadry Gabi Drzewieckiej i jej nowego partnera. Widać, że miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! Zrobili sobie fajne tatuaże?

