Gwiazda Party Young 2022: Kinia Wiczyńska przyznaje: "Rodzice nie temperowali mojego charakterku"

Historia mieszkającej w akademiku Joanny Mazur, dzięki hojności jednego z krakowskich developerów, skończyła się happy endem. Już w wakacje niewidoma Mistrzyni Świata w biegu na 1500 metrów odbierze swoje wymarzone mieszkanie ! W rozmowie z "Party" Mazur zdradziła, dlaczego dotychczas mieszkała w tak skromnych warunkach. Świadomie postawiłam na sport i jemu podporządkowałam całe swoje życie. To, gdzie i jak mieszkam, nie było dla mnie aż tak istotne! Przyzwyczaiłam się do warunków, jakie mam w internacie, choć nie ukrywam, że jako kobiecie brakowało mi komfortu korzystania na przykład z własnej łazienki – mówi „Party” Mazur. Na co Joanna Mazur przeznaczy 300 tys. zł. ze zbiórek? Teraz nie będzie się już musiała o to martwić, bo jej nowe mieszkanie w Krakowie będzie komfortowe i dostosowane do potrzeb osoby niewidomej. Na co zatem Joanna Mazur zamierza przeznaczyć zebrane w zbiórkach 300 tys. złotych? Jak donosi "Party", niewykluczone, że kupi sobie małe lokum w Warszawie! Jak już coś wybiorę, to potem w ewentualnym remoncie na pewno pomogą mi bliscy – mówi. Ale na razie nie zapoznaje się z ofertami z rynku nieruchomości. Dlaczego? Bo brakuje jej czasu. Równolegle z treningami do „Tańca z gwiazdami” przygotowuje się do kolejnych zawodów. Już w listopadzie wspólnie z partnerem biegowym Michałem Stawickim będzie walczyć o medale na mistrzostwach świata w Dubaju i kwalifikację do igrzysk olimpijskich w Tokio. Przygotowanie do startów to ogromne koszty. Niestety, dofinansowanie, jakie para otrzymuje z Ministerstwa Sportu i Turystyki (ok. 94 tys. złotych rocznie), jest niewystarczające. Czy wygrana w show, czyli 100 tys. złotych, wypełniłaby tę lukę? Odpowiedź Joanny zaskakuje! Walczę o siebie, o swoje marzenia...