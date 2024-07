3 z 7

Po kilku dniach wreszcie dotarła do celu - Chorwacji. Ten piękny kraj zaczęła zwiedzać od Zadaru. Jej serce skradły także Jeziora Plitwickie. Następne 2 dni spędziła w Petrcane, skąd przejechała do miasteczka Sibenik. Aktorka spędziła tam 3 dni. By nieco ostudzić atmosferę, gwiazda wybrała się do Narodowego Parku Krka. Teraz kieruje się na wyspę Hvar i nie może doczekać się kolejnych przygód! Zobaczcie gorące zdjęcia!