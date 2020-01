Gwiazda "M jak miłość" żegna się z serialem! Dzisiaj zobaczymy ją ostatni raz

Joanna Kuberska żegna się z "M jak miłość"! W dzisiejszym odcinku zobaczymy ją w serialu po raz ostatni. Bohaterka grana przez Joannę Kuberską wyjedzie z Warszawy i zniknie z życia Pawła. Jak zakończą się losy serialowej Julki? Czy Paweł będzie żałował rozstania?

Postać Julii, którą grała Joanna Kuberska pojawi się w 1488 odcinku "M jak miłość" po raz ostatni. Była ukochana Pawła Zduńskiego wyjedzie z Warszawy do rodzinnego Janowa z powodu wypadku swojej mamy. Tam Julia i Paweł spotkają się ze sobą po raz ostatni a ich pożegnanie będzie niezwykle wzruszające.

Joanna Kuberska opublikowała w mediach społecznościowych wpis, w którym poinformowała fanów, że dzisiaj zobaczą ja w roli serialowej Julii po raz ostatni.

So This is the end...” jakby zaśpiewała Adele🎶 Dzisiaj odcinek 1488, ostatni dla mojej bohaterki Julki w @mjakmilosc.official . Kto ma chęć to zapraszam przed telewizory, aby przekonac się co stanie się z moja bohaterka i jaki koniec będzie miała ta trudna, pełna perypetii milosc tej pary.. 💔

Już dziś o 20.55 w TVP2. Zapraszam! ❤️ 😘😃 PS Koniecznie dajcie znać po odcinku! 📺 - napisała Joanna Kuberska na swoim Instagramie