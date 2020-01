Gwiazda "M jak miłość" ujawnia wysokość swojej emerytury. Kolejne szokujące wyznanie po Maryli Rodowicz!

Emerytury gwiazd nie należą do wysokich. Artyści, często przyzwyczajeni do dużych gaży za role czy koncerty, potem muszą zderzyć się z rzeczywistością widząc kwotę emerytury z ZUS-u. Większość gwiazd nie liczy na kwotę, jaką zapewnia państwo, ale samodzielnie odkłada na przyszłość. Tak zamierza robić m.in. Maryla Rodowicz, która może liczyć na emeryturę w wysokości 1600 zł. To zdecydowanie za mało, aby się utrzymać. Stąd też jej plan na oszczędzanie.

Teraz tabloid ujawnił, ile wynosi emerytura Teresy Lipowskiej! Zobaczcie, jaką kwotę otrzymuje gwiazda " M jak miłość"..

Jaką emeryturę ma Teresa Lipowska?

Teresa Lipowska jest jedną z nielicznych gwiazd, które nie mogą narzekać na wysokość swojej emerytury. Jak ujawnia se.pl, aktorka otrzymuje 2200 złotych. Jednak to nie jedyne źródło dochodu gwiazdy! Teresa Lipowska od 19 lat gra w serialu "M jak miłość", gdzie może liczyć na stałe wynagrodzenie. To sprawia, że obie te kwoty zapewniają aktorce godne życie, bez obaw o środki finansowe na przyszłość.

Przypomnijmy, że jakiś czas temu swoją przyszłą emeryturą był zszokowany Sławomir Świerzyński z zespołu "Bayer Full", który zdradził, że według wyliczeń ZUS należy mu się 386 zł. Z kolei na kwotę swojej emerytury nie będzie mógł narzekać król disco-polo. Zenek Martyniuk na przyszłość odkłada aż 4 tys. zł miesięcznie, o czym informował w rozmowie z wp.pl.

Czy emerytury gwiazd są faktycznie tak niskie?

Instagram

Teresa Lipowska, oprócz emerytury, otrzymuje także pensję za rolę w "M jak miłość"