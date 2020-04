Gwiazda "Barw Szczęścia" okradziona! "Jakieś wstręciuchy ukradły konto"! Możecie pomóc

Takie rzeczy nigdy nie powinny mieć miejsca! Gwiazda "Barw Szczęścia", Agnieszka Mrozińska padła ofiarą złodziei i straciła swoje cenne konto, na którego sukces długo pracowała. Basia Kurdej-Szatan postanowiła pomóc koleżance po fachu i zamieściła w tej sprawie wpis na Instagramie.

Zobaczcie o co zaapelowała do fanów znana aktorka!

Agnieszka Mrozińska dała się poznać szerszej publiczności dzięki swojej roli w serialu "Barwy Szczęścia". Aktorka z Teatru Muzycznego Roma fantastycznie radzi sobie też w dubbingu i zyskała grono wiernych fanów, którzy śledzili ją na Instagramie. Niestety, konto gwiazdy padło łupem hakerów i nie da się już go odzyskać. Agnieszka Mrozińska straciła wszystkich obserwatorów i musi zacząć zdobywać ich od początku.

Barbara Kurdej - Szatan postanowiła zaapelować do swoich fanów o pomoc w tej sprawie.

Hej dobrzy ludzie ! Mojej przyjaciółce Agnieszce Mrozińskiej jakieś wstręciuchy ukradły konto :/// @agnieszkamrozinskaofficial już nie istnieje i trudno będzie odzyskać, bo nie widnieje już tam nic .. (ale jeśli się uda to proszę zgłaszajcie to konto). Natomiast uzbierała tam sobie już fajną grupę, a teraz musi to budować od nowa - to Jej nowe konto @agnieszkamrozinskaoficjalnie - lajkujcie lawinowo !!! :))))) Mrozia to super babka, piękna, zdolna aktorka śpiewająca i tańcząca :) - napisała Barbara Kurdej - Szatan na swoim Instagramie.