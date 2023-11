1 z 5

Grzegorz Krychowiak i jego partnerka Celia Jaunat tworzą jedną z najpiękniejszych par w polskim sporcie. On - przystojny, utalentowany piłkarz. Ona - piękna modelka i blogerka, której instagramowy profil obserwuje prawie 140 tysięcy osób. Ukochana Grzegorza Krychowiaka prezentuje na nim swoje stylizacje oraz fotografie z podróży. Często zdarzają się zdjęcia, na których Celia wygląda bardzo... ponętnie! Co na to jej partner?

Zobacz też: Grzegorz Krychowiak już w domu. Pochwalił się, jak świętuje z ukochaną! Ależ sexy ZDJĘCIE!

Grzegorz Krychowiak nie ukrywa, że ma oko na to, co publikuje Celia. W szczerym wywiadzie zdradził również, czy on i jego partnerka myślą o powiększeniu rodziny. Przeczytajcie na kolejnych stronach!

Polecamy: Dlaczego Grzegorz Krychowiak ma szansę być polskim Davidem Beckhamem?