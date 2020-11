Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" apeluje: "Możecie mi oddać moją żonę?"! Co się stało?

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" czasem pojawia się na rodzinnych zdjęciach na Instagramie i uczestniczy w relacjach na Instastories swojej żony, jednak to Anna prowadzi ich profile w mediach społecznościowych. Teraz okazuje się, że to właśnie rolnik opublikował na Instastories obszerną relację, w której podzielił się zaskakującym apelem. "Słuchajcie, możecie mi oddać moją żonę? - pyta Grzegorz. O co chodzi?

Grzegorz Bardowski z "Rolnik szuka żony" apeluje: "możecie mi oddać moją żonę"! O co chodzi?

Grzegorz Bardowski zadebiutował na Instagramie i opublikował relację na Instastories, która może zaskoczyć! Okazuje się, że ostatnio ich życie mocno się zmieniło:

Słuchajcie, możecie mi oddać moją żonę? Bardzo Was bym prosił! Było tak fajnie: ciepłe obiadki, spędzanie razem wieczorów, a teraz co? - zaapelował Grzegorz Bardowski w nagraniu na Instastories.

Sytuacja szybko się wyjaśniła i okazało się, że Anna Bardowska ostatnio poświęca mnóstwo czasu na pakowanie i wysyłkę książek "Skarby wsi". W okresie przedświątecznym jej autorska książka dla dzieci cieszy się ogromną popularnością.

Pakowanie książeczek. To jest główny temat. (...) Jest przy tym zabawy. Bardzo dużo zamówień, za które bardzo dziękujemy. - dodał rolnik.

Grzegorz pokazał też, jak wygląda zestaw prezentowy, z książeczką Anny Bardowskiej. To faktycznie uroczy upominek dla dziecka:

Ozdobne zapakowanie, książka dla dzieci o rolnictwie, a w środku ekologiczny wypełniać – sianko z naszego gospodarstwa. Cieszę się, że możemy Was trochę uszczęśliwić. A jeśli chodzi o nasz czas to sobie z Anią odbijemy w nowym roku. Do zobaczenia. - mówi wprost uczestnik programu "Rolnik szuka żony".

Tylko spójrzcie!

Zobacz także: Anna Bardowska napisała książkę dla dzieci, o czym jest?

Instagram

A jak Grzegorz Bardowski podsumował swoją pierwszą samodzielną relację na Instastories? Okazuje się, że rolnik doskonale odnalazł się w nowej roli.

Z problemami, ale sobie poradziłem. – napisał

Instagram

Anna i Grzegorz Bardowscy są najpopularniejszą i zdecydowanie najbardziej lubianą parą, która znalazła miłość w programie "Rolnik szuka żony".