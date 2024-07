Jerzy Grzechnik z piątej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" został ojcem. W Dzień Matki, 26 maja, urodziła mu się córka Kasia. Szczęśliwy tata pochwalił się pierwszym zdjęciem maleństwa.

Fani i znajomi Jerzego Grzechnika składali mu gratulacje, za co świeżo upieczony tata podziękował.

Dziękuję, kochani! Moja mała Kasia przyszła na świat w Dzień Matki! :) - napisał Grzechnik na swoim Instagramie.

Jerzy Grzechnik to aktor teatru Buffo. Studiował zarządzanie, ale wybrał jednak to, co kocha robić w życiu najbardziej - śpiewanie. Brał udział w programach The Voice of Poland, gdzie należał do grupy Edyty Górniak i znalazł się ćwierćfinale. Ostatnio występował w 5. edycji Twoja Twarz Brzmi Znajomo i doszedł do finału. Teraz pierwszą osobą, której zaśpiewa będzie jego córka Kasia. Może zaprezentuje jakieś nowe kołysanki.

Rodzicom serdecznie gratulujemy.

Jerzy Grzechnik ma 37 lat i teraz został ojcem.

Jerzy Grzechnik w Twoja Twarz Brzmi Znajomo ostatecznie zajął trzecie miejsce.