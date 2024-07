Weronika Grycan w każdym z możliwych wywiadów zapewniała, że jej największą pasją jest taniec. Sugerowała też, że marzy żeby wystąpić w "Tańcu z gwiazdami". Pech chciał, że w show-biznesie córka Marty i Adama Grycanów pojawiła się za późno o kilka miesięcy, bo w tym czasie taneczne show zostało zdjęte z ramówki. Nadzieja na karierę pojawiła się jednak szybko. Pomógł... Michał Wiśniewski.

Gwiazdor który na festiwalu Top Trendy zamierza pokazać wielki powrót odświeżonego składu Ich Troje do pomocy przy układaniu choreografii zatrudnił właśnie Grycankę. Podczas konferencji prasowej Wiśniewski w rozmowie z AfterParty.pl zapewniał, że za układ taneczny odpowie ktoś bardzo ciekawy kto wzbudzi zainteresowanie mediów. Teraz informację ostatecznie potwierdził na swoim Facebooku:

- Top Trendy 2012. Pierwszy raz w telewizji z nową wokalistką Justyną Panfilewicz. Nowa Choreografia do starego przeboju ... "A Wszystko To Bo Ciebie Kocham" lub "Powiedz". W końcu wygraliśmy ten festiwal, 1 edycję w 2003 roku. Dziękujemy Polsat. Naszym choreografem, który pewnie da z siebie wszystko jest Weronika Grycan. Zajebista dziewczyna pełna miłości do tańca. Ciekawość mnie zżera.