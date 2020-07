Gromee czyli Andrzej Gromala i jego żona Sara Chmiel spodziewają się drugiego dziecka! Muzyk pochwalił się rodzinnym zdjęciem, na którym widać zaokrąglony brzuszek jego małżonki. Wygląda na to, że maluch pojawi się na świecie już lada chwila! Mały Franek będzie miał braciszka czy siostrzyczkę?

Gromee zostanie ojcem po raz drugi

Gromee to jednej z najpopularniejszych DJ-ów w Polsce. 2018 rok był dla niego szczególnie przełomowy, zarówno w karierze jak i w życiu prywatnym. To właśnie wtedy reprezentował Polskę w konkursie Eurowizji, ale również wziął ślub z wokalistką zespołu Łzy, Sarą Chmiel. Dwa lata temu pojawił się na świecie ich pierwszy synek, Franciszek.

Muzyk właśnie podzielił się ze swoimi fanami kolejną radosną nowiną. Niedługo po raz drugi zostanie tatą! Z tej okazji opublikował piękne rodzinne zdjęcie, na którym widać ciążowe krągłości jego żony:

Nasze szczęście niejedno ma imię ❤️ @sarachmiel #f1 #love #family

Para nie zdradziła na razie czy spodziewają się drugiego synka czy może córeczki. Pod postem pojawiło się mnóstwo gratulacji dla przyszłych rodziców. Ciepłe słowa do znajomych z branży skierowali m. in. Cleo, C-Bool czy Edyta Golec. My również przyłączamy się do gratulacji!

Gromee i jego małżonka są już rodzicami Franciszka, który przyszedł na świat w 2018 roku, kilka miesięcy po ślubie rodziców.