1 z 4

Blisko pół roku temu, 28 lipca pożegnaliśmy Korę. Olga Jackowska przegrała ciężką walkę z chorobą nowotworową. Artystka odeszła w wieku 67 lat w otoczeniu rodziny, przyjaciół, zwierząt i wspaniałej przyrody w domu na Roztoczu. Kora nigdy nie ukrywała swojego krytycznego stosunku do Kościoła katolickiego. Jej pogrzeb był świecki. Urna z jej prochami spoczęła na warszawskich Powązkach.

Fani cały czas dbają o grób artystki. Jest on kolorowy i pełny zieleni. Jeszcze przed 1 listopada 2018 roku mąż Olgi, Kamil Sipowicz zapowiedział, że na miejscu zostanie zamontowany drobiazg symbolizujący związek Kory z naturą. Jak informują fani, detal jest już na miejscu. Co to jest?

Zobacz tez: Kora nie żyje! Wokalistka zespołu Maanam miała 67 lat