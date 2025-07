Joanna Kołaczkowska, znana artystka kabaretowa, zmarła 17 lipca 2025 roku w wieku 59 lat. Jej pogrzeb odbył się 28 lipca w Warszawie. Artystka spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, w prestiżowej Alei Zasłużonych, w kwaterze F V, w grobie numer 1. To miejsce sąsiaduje z grobami tak wybitnych postaci jak Stanisław Tym, prof. Maria Janion i Władysław Bartoszewski.

Widok miejsca pochówku Joanny Kołaczkowskiej chwyta za serce. Grób został przygotowany z wyjątkową starannością. Nad nim rozstawiono namiot z krzesłami dla najbliższych. Wokół niego zgromadzono setki kwiatów, wieńców, zniczy i świec. To prawdziwe morze barw i emocji, które oddaje skalę miłości i szacunku, jakimi obdarzana była artystka.

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej – msza, ceremonia świecka i wzruszające przemowy

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się o godzinie 11:00 mszą żałobną w Kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 w Warszawie. Następnie, zgodnie z wolą zmarłej, odbyła się świecka ceremonia pożegnalna, podczas której wyświetlono zabawne filmiki z udziałem Joanny Kołaczkowskiej, przywołujące radość i poczucie humoru, które przez lata towarzyszyły jej twórczości.

Podczas ceremonii wybrzmiały niezwykłe utwory: "It Might Be You", "Here Comes the Sun" oraz "I Follow Rivers". Ich symboliczny wydźwięk dodawał uroczystości jeszcze głębszego znaczenia. Gdy urna była składana do grobu, niebo spowiły chmury i spadł deszcz, a w tle rozbrzmiał grzmot – przejmujący moment, który wielu zapamięta na długo.

Kto pożegnał Joannę Kołaczkowską? Lista gości i emocjonalne słowa siostry

Ostatnia droga Joanny Kołaczkowskiej zgromadziła tłumy. Wśród obecnych pojawiło się wiele znanych osób z kręgu kultury i mediów. W uroczystości uczestniczyli między innymi: Artur Andrus, Adrianna Borek, Mikołaj Cieślak, Dariusz Kamys, Emilia Krakowska, Robert Motyka, Michał Gawliński, Radosław Bielecki, Marzena Rogalska, Jarosław Pająk, Roman Żurek, Filip Jaślar oraz Igor Wawrzyniec Brejdygant.

Poruszającą przemowę wygłosiła siostra zmarłej, Agnieszka. Jej słowa odbiły się echem wśród zebranych: „Asiu, to był dla mnie ogromny przywilej, że mogłam trzymać cię za rękę i być z tobą do ostatniego tchnienia. Towarzysząc ci w chorobie – w szpitalach i w domu – mogłam wspominać nasze życie i mówić, jak bardzo cię kocham”. Te słowa wywołały łzy wzruszenia wśród obecnych.

Ostatnia droga artystki. Jak wyglądało miejsce pochówku Joanny Kołaczkowskiej?

Grób Joanny Kołaczkowskiej to miejsce symboliczne. Spoczywając w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, artystka została uhonorowana w gronie największych polskich osobowości. Grób znajduje się w pierwszym rzędzie kwatery F V, co samo w sobie jest wyrazem ogromnego uznania dla jej dorobku artystycznego.

Miejsce zostało udekorowane z niezwykłą dbałością o szczegóły. Kwiaty, świece, znicze i wieńce tworzą przejmujący krajobraz pamięci. Grób Joanny Kołaczkowskiej przyciąga wzrok i budzi emocje – nie tylko przez estetykę, ale przede wszystkim przez to, kogo upamiętnia.

Pamięć o Joannie Kołaczkowskiej. Fani nie zapomnieli o ukochanej artystce

Fani Joanny Kołaczkowskiej pojawili się tłumnie, by oddać jej ostatni hołd. Ich obecność świadczy o tym, jak wielkie znaczenie miała dla ludzi jej twórczość, pełna inteligentnego humoru, empatii i autentyczności. Dla wielu jej odejście pozostawia pustkę, którą trudno będzie zapełnić.

Joanna Kołaczkowska była nie tylko kabareciarką, ale przede wszystkim człowiekiem, który dawał radość innym. Ostatnia ceremonia, jej grób i wspomnienia bliskich to świadectwo życia pełnego pasji, poświęcenia i miłości do ludzi. Powązki, gdzie teraz spoczywa, stały się miejscem, do którego będą powracać ci, którzy chcą podziękować jej za wszystko, co zostawiła po sobie.

