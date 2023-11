Za nami gala Orły 2019! Podczas wręczenia "polskich Oscarów" triumfowali twórcy filmów "Zimna Wojna" i "Kler". Film Pawła Pawlikowskiego otrzymał aż siedem statuetek: za najlepszy film, najlepszą reżyserię, rolę kobiecą, scenariusz, montaż, dźwięk i zdjęcia. Galę prowadziła Grażyna Torbicka, która w trakcie rozdania nagród zażartowała z reżysera "Zimnej wojny"! Co takiego powiedziała prowadząca?

Pod koniec gali została przyznana statuetka dla Najlepszego reżysera. Zgarnął ją Paweł Pawlikowski za "Zimną wojnę", który za ten sam film otrzymał też nominację do Oscara. Film walczył też o amerykańską nagrodę w kategorii Najlepszy film nieanglojęzyczny, ale przegrał z "Romą". Dlaczego tak się stało? Torbicka ma swoją teorię.

Alfonso Cuaron, który zgarnął Oscara za film "Roma" przyznał, że podczas pracy nad filmem konsultował się z Pawłem Pawlikowskim. Nasz reżyser pomagał mu. I po co było pomagać? Może gdyby nie ta pomoc to my byśmy Oscara za "Zimną wojnę" dostali? - zażartowała Grażyna Torbicka.