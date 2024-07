Rihanna podczas tegorocznego rozdania Grammy wyglądała bosko. W czerwonej kreacji Azzedine'a Alaia podkreślała swoją szczupłą talię. Klasyczna suknia z krzyżowanym materiałem na przedzie prezentowała się świetnie.

Oprócz kreacji zwróciliśmy uwagę na jej perfekcyjnie ułożone loki. Włosy pofarbowane w stylu ombre są wciąż hitem, a na jej przykładzie można zaobserwować jak powinny być one zrobione. A do tego doskonały odcień czerwieni na ustach. Tajemniczo i uwodzicielsko podkreślone oczy, czarnymi kreskami i delikatne brwi. Dawno nie widzieliśmy ją w wersji glamour, oby częściej stawiała na ten look!

Zobaczcie więcej fryzur i makijaży podczas Grammy 2013: