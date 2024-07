Andrzej Grabowski to mężczyzna z krwi i kości. Alkoholu sobie nie odmawia, a gdy już siada do stołu, raczy się czystą gorzałką. Drinki? To nie dla niego.

- Nie jestem człowiekiem, który popija drinki! Kiedy siadam do stołu, żeby się napić, piję wódkę. I nie jest moją wadą, że robię to solidnie. Alkohol mnie rozluźnia - wyznał odtwórca roli Ferdynanda Kiepskiego w "Twoim Stylu".

A wy jaki alkohol i w jakiej formie preferujecie?

(ac)