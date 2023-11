Reklama

Gosia Andrzejewicz w rozmowie z Party.pl ostro skomentowała sytuację Mariny, która stała się ofiarą przykrych komentarzy po tym, jak ogłosiła swoją ciążę. Marina bardzo długo nie informowała swoich fanów, że spodziewa się pierwszego dziecka i jak sama przyznała, zrobiła to tylko dlatego, ponieważ paparazzi zrobili jej zdjęcia na których był widoczny duży, ciążowy brzuszek. Niestety, wokalistka została oskarżona o to, że oszukiwała swoich fanów, nie mówiąc im wcześniej o ciąży. W obronie Mariny stanęła m.in. Doda. Teraz sprawę przyszłej mamy skomentowała również Gosia Andrzejewicz. Co przed naszą kamerą powiedziała piosenkarka, która sama do 9. miesiąca ukrywała przed mediami informacje o ciąży?



Gosia Andrzejewicz broni Mariny.