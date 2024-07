Edyta Górniak i Doda raczej już nigdy nie będą przyjaciółkami. Konflikt miedzy wokalistkami trwa od wielu lat i najwyraźniej wciąż przybiera na sile. Co tym razem poróżniło Dodę i Górniak? Okazuje się, że choreograf, Błażej Szychowski, ten sam o którym mówi się, że jest nowym facetem Dody.

Jak informuje „ Fakt” Górniak nie odpowiada to, że Błażej poświęca więcej czasu Dodzie, zamiast skupić się na przygotowaniach do jej koncertów.

- Edyta wolałaby, by Błażej poświęcał jej cały swój zawodowy czas. Bardzo go ceni i ma wiele oczekiwań związanych z tą trasą, dlatego jest trochę zła, że nie jest tak, jak sobie zaplanowała- zdradza informator tabloidu.

Czy Błażejowi uda się pogodzić współpracę z Dodą i Górniak? Rywalizujące ze sobą artystki z pewnością nie odpuszczą i nie zrezygnują z usług jednego z najlepszych choreografów.

