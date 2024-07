Reni Jusis do tej pory była jedną z najsłynniejszych celebrytek, które promowały ekologiczny styl życia. Wszystko wskazuje jednak na to, że grono gwiazd kochających wszystko co "eko" wciąż się powiększa. Edyta Górniak przyznała w rozmowie z magazynem "Viva!", że robi wszystko, żeby poprawić ekosystem w naszym kraju. Co więcej, namawia do tego swoich fanów!

- Do mojego biura przychodzi mnóstwo korespondencji z prośbą o odesłanie zdjęcia z autografem. Zdecydowałam, że jeśli ktoś chce mój podpis, musi zasadzić drzewo, sfilmować to i przesłać do firmy jako dowód, że to zrobił. Wtedy dostanie mój własnoręczny podpis. Podpis składam przecież na papierze, oddamy Ziemi drzewo i jesteśmy OK. Będę namawiała do sadzenia drzew całą Polskę - wyznała Edyta Górniak.

Artystka stwierdziła jednak, że nie podąża za modą a jedynie dba o środowisko. Górniak nie zamierza zakładać fundacji, wierzy jednak, że z pomocą swoich fanów osiągnie sukces. Przyznajemy pomysł delikatnie mówiąc nietypowy, ale chwalebny!

