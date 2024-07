W kieleckim amfiteatrze po raz kolejny zorganizowany zostanie koncert "Sabat Czarownic". W dużym przedsięwzięciu promującym piękno i magię województwa świętokrzyskiego, największą gwiazdą będzie Edyta Górniak. Diwa ostatnio coraz częściej bierze udział w ważnych festiwalach muzycznych, a to na pewno ucieszy jej wiernych fanów. AfterParty.pl dowiedziało się, co Edyta zaprezentuje na scenie. Ma być gorąco!

Górniak wystąpi jako czarownica w dwóch odsłonach. Gwiazda zaśpiewa nie tylko swój nowy wakacyjny przebój "Consequences", ale przygotowała również jego zupełnie odmienną nastrojem odsłonę. Poza tym w hołdzie dla wielkich artystów, którzy odeszli w ostatnich latach Górniak zaśpiewa hymn zespołu Queen "Show Must Go On". Trzeba przyznać, że to znakomity pomysł.

Edyta Górniak w sukience z amerykańskiej flagi na okładce singla "Consequences"