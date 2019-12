Gorący początek roku w Kino Polska Muzyka! Co zobaczymy?

Nowy rok to dla widzów stacji Kino Polska Muzyka nowe programy i atrakcje. Co przygotowała dla nich popularna stacja muzyczna?

To był hit!

Czy wiecie jak powstawały najpopularniejsze teledyski? Co było inspiracją artystów do napisania muzyki i słów do piosenek, które wszyscy znamy?

W programie "To był hit!" największe gwiazdy polskiej muzyki opowiadają o swoich przeżyciach i wspomnieniach, wprowadzając widzów w magiczny świat kulis pracy artysty. Nie brakuje tu również anegdot z planu teledysków i zabawnych historii - zachęca stacja.

Program „To był hit!” odwiedzą takie gwiazdy, jak Anita Lipnicka, Krystyna Giżowska, Sławomir Łosowski, Andrzej Krzywy, Małgorzata Ostrowska, Papa Dance, Pectus, Krystyna Prońko, czy Izabela Trojanowska. Zapowiada się naprawdę ciekawie!

Emisja juz od 4 stycznia - od soboty do poniedziałku o godz. 17

Koncert „A Space Odyssey” Zbigniew Wodecki i Mitch & Mitch

W nowym, 2020 roku będziemy obchodzić 70. rocznicę urodzin Zbigniewa Wodeckiego. Kino Polska Muzyka postanowiła uczcić pamięć tego zmarłego artysty w wyjątkowy sposób - czyniąc ze Zbigniewa Wodeckiego patrona nadchodzącego roku.

Przez cały rok Kino Polska Muzyka będzie przypominać największe przeboje artysty, premierowe (na naszej antenie) utwory, niepublikowane wcześniej materiały.

"Rok Wodeckiego" w Kino Polska Muzyka rozpocznie wyjątkowy koncert „A Space Odyssey” z udziałem Mitch & Mitch Orchestra and Choir. Wspólny projekt Wodeckiego i muzyków Mitch & Mitch zarejestrowany w Studiu Koncertowym Polskiego Radia w 2014 r., był jednym z największych wydarzeń muzycznych. Zebrał liczne nagrody, w tym też Fryderyki.

Emisja już 25 stycznia o godz. 22.

Wyznania gwiazd

To już trzeci sezon cyklu „Wyznania gwiazd”, w którym Agata Solarska spotyka się z największymi idolami polskiej sceny muzycznej. Artyści znów staną w krzyżowym ogniu pytań i zdradzą widzom nietypowe fakty ze swojego życia. W nowej edycji zobaczymy: Annę Wyszkoni, Bartka Wronę, Eleni, Kasię Kowalską, Krzysztofa Kiljańskiego, Ewelinę Lisowską, Marcina Sójkę, Oddział Zamknięt, Małgorzatę Ostrowską i zespół Pectus.

Emisja od sobot do poniedziałku o godz. 17. Start już od 8 lutego. Będziecie oglądać?

Gościem programu będzie m.in. Kasia Kowalska: