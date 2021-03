Gorące zdjęcia nowej Miss Polonia, Natalii Gryglewskiej! W takim wydaniu jeszcze jej nie widzieliście!

Tydzień temu, w Dzień Kobiet, poznaliśmy 42. w historii zwyciężczynię prestiżowego konkursu Miss Polonia, a koronę i tytuł otrzymała 22 letnia Natalia Gryglewska z Częstochowy. Teraz nowa królowa piękności pokazała się w zupełnie innym wydaniu i zachwyciła swoich fanów. Najpiękniejsza Polka przeszła ogromną metamorfozę pod okiem słynnej makijażystki gwiazdy - Magdy Pieczonki, a efektami przemiany pochwaliła się na Instagramie. Internauci w szczególności nie mogą oderwać wzroku od jej koloru oczu. Musimy przyznać, że Natalia wygląda naprawdę hipnotyzująco.

Miss Polonia pokazała się w zupełnie innym wydaniu. Kim jest Natalia Gryglewska?

Natalia Gryglewska, nowa Miss Polonia, studiuje dietetykę kliniczną na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym i jak sama przyznała, udział w prestiżowym konkursie był dla niej pewnego rodzaju sprawdzianem, a przede wszystkim nowym wyzwaniem. Co więcej Natalia doskonale wie, w jaki sposób chce wykorzystać swój tytuł i popularność. Jej zdaniem Miss powinna reprezentować ważne wartości, być inteligentna, otwarta i mieć dystans do samej siebie, a korona ma pomóc jej we wspieraniu innych kobiet.

Jako Miss Polonia 2020 chciałabym wspierać kobiety w budowaniu ich samoakceptacji oraz prowadzić warsztaty dietetyki dla dzieci i młodzieży

Natalia Gryglewska natychmiast zdobyła uznanie internautów i spore grono fanów. W jej mediach społecznościowych obserwuje ją już ponad 167 tysięcy osób, które nie kryją swojego zachwytu nad ostatnią odsłoną pięknej modelki. 22 latka pokazała się w wydaniu, w jakim jeszcze jej nie widzieliśmy, a wszystko za sprawą czarodziejskiego pędzla Magdaleny Pieczonki, która była jedną z jurorek gali Miss Polonia. Kiedy Natalia Gryglewska pojawiła się na jej fotelu, przeszła ogromną metamorfozę. Słynna makijażystka gwiazd zadbała o to, by podkreślić jedną z najbardziej charakterystycznych, wyjątkowych cech najpiękniejszej Polki - dwukolorowe oczy. Choć nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, Natalia należy do zaledwie 1% osób na świecie "cierpiących" na heterochromię.

Gdy byłam jeszcze w szkole podstawowej miałem niebieskie oczy. Później nagle, nawet sama nie wiem kiedy, się to zmieniło. Aktualnie jedno oko zostało niebieskie, a drugie jest brązowo-zielone. - mówi Miss Polonia.

Nie mamy wątpliwości, że dwubarwne tęczówki Natalii Gryglewskiej, sprawiają, że jej uroda jest jeszcze bardziej oryginalna. A jak wam podoba się Miss Polonia na zdjęciach z najnowszej sesji?

Ostatnia sesja Natalii Gryglewskiej zachwyciła internautów.

Makijaż idealnie podkreślił wyjątkową urodę najpiękniejszej Polki. Od jej oczu trudno oderwać wzrok.

Holywoodzkie fale i makijaż w stylu glamour nigdy nie wyjdą z mody. Co sądzicie o Miss w takim wydaniu?