Krzysztof Gojdź napisał na Facebooku:

Ostatnio głośno komentuje się szybki powrót Anny Lewandowskiej do idealnej formy sprzed ciąży. I hejt - że tabun ludzi nad nią pracuje, bo ma opiekunki do dziecka (i chyba tylko na nie patrzy), że ma sztab ludzi do sprzątania, do gotowania, że dieta kosztuje majątek. Itd.

Ale nie spojrzy się na tę sytuacje inaczej - że może dziewczyna się zaparła i ciężko pracuje nad sobą bo chce dobrze wyglądać. Że chce pokazać innym matkom, jak powinny o siebie zadbać, że można dobrze wyglądać już kilka tygodni po porodzie. Przecież samo się nie zrobiło. Zabiegi i masaże nie wystarczą. Powrót do formy wymaga determinacji i wysiłku.

Dziecko jest bardzo ważne, ale... - pisze dalej Gojdź.