Agnieszka Kotońska z "Gogglebox. Przed telewizorem" to niewątpliwie jedna z najbardziej lubianych bohaterek hitu TTV! Program dał jej ogromną rozpoznawalność, a Agnieszka zyskała rzeszę fanów, którzy stale śledzą jej poczynania w mediach społecznościowych. Uczestniczka programu "Gogglebox" niedawno spełniła też swoje wielkie marzenie - wystąpiła u Kuby Wojewódzkiego!

Ostatnio mieliśmy okazję porozmawiać z Agnieszką. Bohaterka hitu TTV przyznała nam, że kiedy odebrała telefon z propozycją udziału w programie Kuby Wojewódzkiego, długo nie mogła uwierzyć, że to prawda! Co więcej Agnieszka wyznała, że nie poszła do swojego idola z pustymi rękami i wręczyła mu wyjątkowy prezent, który nazwała... polskim symbolem! Co dokładnie podarowała Kubie Agnieszka i dlaczego zdecydowała się właśnie na taki prezent?

