W Polsce obowiązuje totalny lockdown. Jednak wygląda na to, że to wcale nie jest najczarniejszy scenariusz, jakiego możemy doczekać. Rząd, z powodu wciąż rozprzestrzeniającej się pandemii koronawirusa, rozważa także wprowadzenie godziny policyjnej na terenie kraju. Dziś w tej sprawie na antenie RMF FM wypowiedział się Adam Niedzielski.

Minister zdrowia podał również wstępną datę.

Rząd wprowadzi w Polsce godzinę policyjną?

W miniony czwartek rząd ogłosił całkowity lockdown. Do dotychczasowych obostrzeń dołożono kolejne. Tak więc do 9 kwietnia zamknięto sklepy meblowe oraz budowlane o powierzchni powyżej 2 000 m2, zamknięto również centra handlowe, salony fryzjerskie, salony urody i kosmetyczne. Zamknięto także żłobki oraz przedszkola. Od soboty 27 marca, wprowadzono również ograniczenia w miejscach kultu religijnego. Limity obowiązują również w sklepach. Jednak wygląda na to, że to wcale nie jest najczarniejszy scenariusz.

Minister zdrowia Adam Niedzielski na antenie RMF FM poruszył także temat godziny policyjnej. Odpowiadając na pytanie przyznał, że ten scenariusz także nie jest wykluczony:

Jeżeli w ciągu najbliższego tygodnia, półtora nie będziemy widzieli, że dochodzi do przesilenia, że zmieniają się trendy, to na pewno będziemy musieli rozważać takie scenariusze. (...) Myślę, że wszyscy powinniśmy sobie zdawać sprawę z tego, że to nie jest czas na to, aby myśleć o tym, żeby omijać obostrzenia

Kiedy można spodziewać się ewentualnego wprowadzenia godziny policyjnej?

Rozważamy godzinę policyjną, jeśli za 1,5 tygodnia sytuacja się nie zmieni - powiedział Adam Niedzielski

Premier i minister zdrowia, co prawda, nie ogłosili zakazu przemieszczania się w Wielkanoc, ale dzisiejszy komentarz Adama Niedzielskiego nie brzmi dobrze...

