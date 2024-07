Dla wielu kobiet urodzenie dziecka wiąże się z długim urlopem macierzyńskim. To w końcu najlepszy czas, aby solidnie odpocząć i nabrać sił do pracy. Katarzyna Glinka postanowiła jednak, że w jej przypadku przerwa będzie bardzo krótka i po urodzeniu maleństwa szybko wróci do pracy na planie serialu "Barwy szczęścia".

- Nie będzie to długi odpoczynek. Ustaliłyśmy z producentką, panią Łepkowską, że wrócę do pracy tak szybko, jak to będzie możliwe, ponieważ musimy kontynuować prace scenariuszowe - powiedziała w "Fakcie".

Pracowitość godna podziwu.

