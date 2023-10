Wiosna to ostatni dzwonek, by zadbać o piękną sylwetkę. Chociaż o ciało dbamy cały rok, to latem najchętniej pokazujemy je na plaży czy nad jeziorem. Z radością odliczamy dni do lata i wakacji, ale jednocześnie często zastanawiamy się, czy zdążymy z perfekcyjnym #beachbody. Pamiętaj, że każde ciało jest idealne, jedyne i niepowtarzalne. Możesz jednak nad nim popracować - dla zdrowia, satysfakcji, pewności siebie i przede wszystkim dla siebie! :) Jak zapomnieć o cellulicie? Te sposoby działają!

Cellulit, czyli zmora niemal każdej z nas!

Do „posiadania” cellulitu przyznaje się wiele celebrytek. Otwarcie mówią o tym chociażby Scarlett Johansson, Reese Witherspoon czy Britney Spears. Innym wytykają to plotkarskie serwisy. Prawda jest taka, że cellulit dotyka aż 85% kobiet, niezależnie od tego, czy jesteś wielką gwiazdą, czy nie!

Cellulit (lipodystrofią) to nic innego jak nieprawidłowo rozmieszczona tkanka tłuszczowa, która prowadzi do zmian w tkance podskórnej, tworząc widoczne grudki i nierówności. Czy można zapomnieć o cellulicie? Dzięki rozwojowi medycyny na szczęście tak! Te sposoby działają!

Masaże

Adobe Stock

Na twoich udach pojawiły się niewielkie, ale zauważalne nierówności? Obawiasz się, że to cellulit? Możesz się z nim łatwo pożegnać. Zacznij od najprostszych masaży, które sprawią, że skóra stanie się gładsza! Wybierz specjalną szczotkę i codziennie przed kąpielą masuj skórę. Następnie zastosuj ulubiony balsam do ciała. To nie tylko ulga dla nóg, brzucha, pośladków czy ramion, ale i dla ducha! Relaks dobrze ci zrobi!

Metabolizm to podstawa

Adobe Stock

Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy. W dużej mierze to prawda. Na stan naszej skóry ogromny wpływ mają spożywane posiłki. Aby pożegnać się z cellulitem powinnaś zadbać o zrównoważoną dietę, bogatą w witaminy i składniki mineralne. Niezwykle istotna jest też aktywność fizyczna. Dr Marta Błażewicz - specjalista medycyny estetycznej i chirurg plastyczny - wyjaśnia, na co należy zwrócić uwagę.

"Kluczowe znaczenie w akcji wygładzania ciała będzie miał metabolizm, czyli prawidłowa przemiana energii w komórkach. To właśnie dzięki dobrej przemianie materii organizm sam zadba o to, by zrobić porządek, czego efektem będzie wygładzona i sprężysta skóra, nawet po uciśnięciu. Ważna jest liczba posiłków, a także umiarkowana, ale systematyczna aktywność fizyczna. Dieta natomiast powinna być urozmaicona, dostarczać w odpowiednich ilościach witamin i składników mineralnych, ponieważ biorą one udział w skomplikowanych przemianach metabolicznych. np. witamina B6, która kryje się w płatkach owsianych ma niezwykłą właściwość uaktywniania energii zamkniętej w komórkach tłuszczowych. Oprócz tego jest ważnym składnikiem koenzymów biorących udział w przemianach białek, aminokwasów i tłuszczów. Roślinne białko, którego źródłem są soja, soczewica, cieciorka, fasola, pobudza organizm do wydatkowania większej porcji energii na trawienie. Wystarczy zatem umiejętnie komponować codzienne menu, jedząc zdrowo i smacznie, by metabolizm przyspieszył. Dodatkowo można wspomagać ten efekt innymi składnikami, np. kofeina znajdująca się w kawie przyspiesza przemianę materii na ok. cztery godziny" - mówi dr Marta Błażewicz.

Specjalistyczne suplementy

Materiały prasowe

Rozwój medycyny sprawił, że możemy dodatkowo wspierać swoje działania w walce z cellulitem. Aby efekty diety, treningów i masaży były jeszcze lepsze, możesz sięgnąć po suplementy. Na co warto zwrócić uwagę i które wybrać? Nasza ekspertka rekomenduje specjalistyczne suplementy Medilâge, których działanie potwierdzają badania. Czym się charakteryzują?

Medilâge métabolisme:

Bazuje na Sinetrol® Xpure C1 czyli opatentowanym składniku wytwarzanym z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany.

Jego działanie przestawia nasz metabolizm na pozyskiwanie energii ze zgromadzonego zapasu tłuszczów, co przekłada się na spadek masy ciała i redukcję wagi.

Zgodnie z opublikowanymi wynikami badań suplementacja 2 kapsułkami Sinetrol® Xpure C1 dziennie pozwala w ciągu 12 tygodniu poprawić sylwetkę poprzez redukcję obwodu talii i bioder.

Medilâge anti-cellulite na cellulit:

Bazuje na liofilizowanym koncentracie soku z francuskiej odmiany melona kantalupa (Dimpless®).

Jego działanie również wpływa na metabolizm, powodując spadek masy ciała i redukcję wagi.

Cellulit na udach, brzuchu i pupie jest mniej widoczny i tracimy centymetry w obwodzie talii i bioder.

"Swoje terapie staram się wspierać od środka w czym pomagają mi specjalistyczne suplementy Medilage. W walce z cellulitem zalecam stosowanie Medilâge Metabolisme i Medilâge Anti - Cellulite. Medilâge Anti-Cellulite prowadzi do redukcji cellulitu i wspomaga utratę wagi dzięki opatentowanemu składnikowi – Sinetrol® Xpure C1 – wytwarzanemu z soku, skórki i nasion pomarańczy, grejpfrutów oraz guarany. Badania skuteczności Sinetrol® Xpure C1 pozwalają śmiało stwierdzić, że jest to naturalny rozdrabniacz tkanki tłuszczowej. Produkt zawiera również Dimpless® liofilizowany koncentrat soku z francuskiej odmiany melona kantalupa. Jest to jedyna na świecie substancja pochodzenia naturalnego z udowodnionym działaniem antycellulitowym. Medilâge métabolisme, oprócz Sinetrolu(R) Xpure C1, zawiera również chrom, jod i selen. To trio odpowiada za prawidłowy metabolizm makroskładników odżywczych, pomaga w ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym i wspiera prawidłową pracę tarczycy. Wybrałam zaawansowaną metodę suplementacji Medilâge ze względu na to, że wszystkie składniki zostały dobrane ze szczególną starannością, są standaryzowane i opatentowane, a ich działanie potwierdzone badaniami. Daje mi to gwarancję sukcesu terapii cellulitu" - podkreśla dr Marta Błażewicz.

Materiał powstał z udziałem marki Medilâge.