Gigi Hadid urodziła?! Pochwaliła się pięknymi zdjęciami, które rozwiały wątpliwości fanów!

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja, że Gigi Hadid i Zayn Malik, spodziewają się dziecka! Chyba śmiało można przyznać, że narodziny ich pociechy to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń ostatnich tygodni - w szczególności przez ich fanów. Przed kilkoma dniami zaczęły pojawiać się pierwsze informacje, że rzekomo modelka została już mamą! A wszystko zaczęło się od wpisu w mediach społecznościowych, który zamieścił Mohamed Hadid, czyli tata Gigi. Chociaż wpis szybko zniknął z sieci, to jednak równie szybko zdążył wywołać prawdziwą sensację.

Witaj maleństwo, to ja. Moje serce jest tak szczęśliwe, jak to tylko możliwe. Życzę Ci wszystkiego, co najlepsze. Wiedz, że dziadek jest zawsze blisko, zrobię dla Ciebie wszystko. Kiedy usłyszałem, że jesteś w drodze, uśmiechnąłem się i otarłem łzę. Uroniłem łzę, bo wiedziałem, że moje serce zawsze będzie należeć do Ciebie - brzmiał wpis Mohameda Hadida.