Gigi Hadid w ciąży. To już 5. miesiąc! Tymi ubraniami przez miesiące ukrywała brzuszek

Gigi Hadid jest w 5. miesiącu ciąży! To niesamowita wiadomość, która obiegła świat kilka godzin temu. Ojcem dziecka Gigi Hadid (25 l.) jest jej partner, z którym ma na koncie burzliwą przeszłość, Zayn Malik (27 l.) - były członek zespołu One Direction. Gigi i Zayn zaczęli się ze sobą spotykać w 2015 roku, ale trzy lata później ogłosili swoje rozstanie. Potem co chwilę w mediach pojawiały się plotki o tym, że jednak para postanowiła się zejść. Tak też się stało! Dowiedzieliśmy się o tym pod koniec 2019 roku.

Gigi Hadid w ciąży, ale gdzie jest brzuszek? Sprytnie go ukrywała!

My postanowiliśmy przyjrzeć się ostatnim zdjęciom Gigi Hadid, które udostępniała na swoim Instagramie. Czy było widać na nich brzuszek? Na niektórych nic a nic, a na niektórych coś już widać. Sami zobaczcie!

Oto ostatnie nagranie, które Gigi Hadid opublikowała na Instagramie. Gigi pozuje na nim w czarnym golfie i jasnych slouchy jeans - najmodniejszych w tym sezonie spodniach. Czy coś widać na tym zdjęciu? Jeśli się przyjrzycie, rzeczywiście możecie zauważyć niewielki brzuszek!

A to kolejne zdjęcie, które mogło wzbudzić wasze podejrzenia.

Na tym zdjęciu Gigi pochodzącym sprzed ośmiu tygodni Gigi sprytnie ukryła swój brzuszek oversize'ową marynarką. Sprytnie!

I tak naprawdę na tym możemy zakończyć. Sprytniejsi fani Gigi Hadid mogli zauważyć, że w ostatnim czasie Gigi wrzucała na Instagram mniej swoich zdjęć, a jeśli decydowała się na opublikowanie czegoś, najczęściej były to po prostu stare kampanijne zdjęcia sprzed kilku miesięcy. Tak czy inaczej, wiadomość o ciąży Gigi to zdecydowanie wiadomość dnia! Gigi i Zaynowi serdecznie gratulujemy!