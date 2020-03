Gerard z "Sanatorium miłości" zdradził swój sekret na długowieczność: "Nie wyobrażam sobie życia bez seksu"

"Sanatorium miłości" to prawdziwy hit TVP, który szybko zyskał grono sympatyków. Historie seniorów, którzy przez kilka tygodni próbują znaleźć miłość w sanatorium, spotkały się z ogromnym zainteresowaniem widzów. Obecnie trwa druga edycja tego programu, w którym pojawiły się naprawdę wyjątkowe osobowości. Jedną z nich jest Gerard Makosz, który ostatnio zdecydował się na odważne wyznanie. W rozmowie z "Faktem" uczestnik zdradził swój sposób na długowieczność. Jak się okazało, Gerard kocha seks i chce być aktywny seksualnie jeszcze przez długie lata.

Zobacz także: Lecą gromy na głowę Wiesi z „Sanatorium miłości”! Za co jej się dostało?

Drugi sezon "Sanatorium miłości" zbliża się do końca. Już w najbliższą niedzielę, 8 marca TVP wyemituje finałowy odcinek programu. Dowiemy się czy komuś udało się znaleźć miłość oraz jak ostatecznie potoczą się losy uczestników. Niewątpliwie jedną z najbardziej ciekawych osobowości w tym sezonie, która wzbudza duże zainteresowanie widzów jest Gerard Makosz. Uczestnik może pochwalić się naprawdę świetną formą i wiele osób zastanawiało się, w jaki sposób udaje mu się utrzymać tak wspaniałą kondycję. Ostatnio w rozmowie z "Faktem", Gerard zdecydował się o tym opowiedzieć.

Gerard wyjawił dla "Faktu", że uwielbia uprawiać seks i ma zamiar robić to nawet do setnych urodzin!

– Dla mnie uprawianie seksu to nie jest temat tabu. Chcę dożyć 100 lat i nie wyobrażam sobie życia bez seksu! [...] Można tak powiedzieć, że z wiekiem seks smakuje lepiej. Jak byłem młody, to poderwałem tu, poderwałem tam. A na starsze lata to się szanuje i pielęgnuje - powiedział Gerard z "Sanatorium miłości" w rozmowie z "Faktem".