George Clooney przez wiele lat miał wizerunek uwodziciela kobiet i wiecznego kawalera. Wielokrotnie wypowiadał się wprost, że nie zamierza się żenić i zakładać rodziny. Jednak wszystko do czasu. Gdy przystojny aktor poznał piękną panią prawnik - Amal Alamuddin, wszystko się zmieniło. Hollywoodzki przystojniak zakochał się bez pamięci, oświadczył się i stanął na ślubnym kobiercu w romantycznej Wenecji. Wszystko wskazuje na to, że nie był to ostatni etap jego ustatkowania się. Zobacz też: George Clooney z żoną w ślubnej sesji w "Vivie!"

Jak donosi amerykański magazyn "US Weekly" aktor i jego piękna żona planują powiększenie rodziny:

Doszli do wniosku, że nadszedł już najwyższy czas na postaranie się o dziecko. Amal ma nadzieję, że ich pociecha pojawi się na świecie w przyszłym roku. George tylko przytakuje. Nie protestuje - zdradziła magazynowi osoba z otoczenia pary.

Wyobrażacie sobie George'a Clooney'a z wózkiem? :)

