Związek na odległość to poważny test dla relacji. Mało kto chce żyć daleko od swojego partnera, ale czasami sytuacja życiowa nas do tego zmusza. Jak radzić sobie z tęsknotą i zazdrością? Na te pytanie najlepiej znają odpowiedź hollywoodzkie pary, które żyją w związkach na odległość. Trasy koncertowe, kręcenie filmów i seriali, sesje zdjęciowe to dla nich codzienność, tak samo jak częste długie, samotne wyjazdy. Na szczęście, kilka sławnych par udowadnia, że można być ze sobą blisko, nawet gdy dzieli nas tysiące kilometrów... Koniecznie sprawdźcie ich przepisy na udany związek na odległość!

Zasada udanego związku George'a i Amal Clooney

George i Amal Clooney są bardzo zapracowanymi i ambitnymi osobami. Aktor oprócz występowania w filmach, zajmuje się działalnością polityczną i swoimi biznesami. Amal jest wziętą prawniczką, specjalizującą się w prawie międzynarodowym i prawach człowieka. Oboje doskonale wiedzą, że mimo napiętych grafików, nadal muszą starać się o siebie i pielęgnować swój związek. Szczególnie, że są rodzicami rocznych bliźniaków: Alexandra i Elli! George Clooney zdradził, że:

„Mamy jedną ważną zasadę: nieważne gdzie jesteśmy, nigdy nie rozstajemy się na dłużej niż tydzień. Używamy również codziennie social mediów, ponieważ chcemy być sobą blisko ze sobą cały czas, nawet gdy jesteśmy bardzo daleko od siebie.”

Telefon, najlepszy przyjaciel związków na odległość

Claire Danes, zdobyła sławę występując w takich filmach jak „Romeo i Julia”, „Gwiezdny Pył” oraz odgrywając główną rolę w serialu „Homeland”, za którą została nagrodzona Złotym Globem. Od 9 lat jest żoną Hugha Dancy’ego, aktora znanego z filmów takich jak „Wyznania Zakupocholiczki”, „Histeria – Romantyczna historia wibratora” i serialu „Hannibal”. Niestety, aktorskie małżeństwo często jest w rozjazdach i potrafi się nie widzieć nawet kilka tygodni! Jaki jest ich sposób, by przetrwać ten okres?

„Rozmawiamy dużo, piszemy dużo, wysyłamy sobie zdjęcia naszych stóp: takie małe, śmieszne rzeczy.”

Danes uważa, że jest to niebezpieczne dla związku, gdy zaczyna się tylko raportować co robiło się danego dnia. Aktorka dodała również, że ważne jest by zachowywać się swobodnie podczas rozmów przez telefon, tak jakby nasz ukochany był obok nas. Patrząc na długi staż pary, możemy zakładać, że to naprawdę działa!

Sposób na odległość? Internet

Relacja Khloe Kardashian i koszykarza Tristana Thompson nie należy do najłatwiejszych. Przed narodzinami ich pierwszego dziecka, para żyła w związku na odległość. Młodsza siostra Kim Kardashian dzieliła swoje życie pomiędzy Los Angeles i Cleveland, gdzie jej partner gra w drużynie koszykarskiej Clevand Cavaliers. Kardashianka ostatnio przyznała w wywiadzie, że ulżyło jej odkąd zamieszkała razem z Tristanem. Przy okazji wyjawiła swoje sposoby na to, jak potrzymać temperaturę uczuć w związku, nawet gdy jest się daleko.

„Możecie być nawet tysiące kilometrów od siebie, ale wciąż mieć wspólne chwile i wspomnienia. Zobaczcie swój ukochany serial na FaceTime albo pójdźcie „razem” na spacer i pokazujcie sobie za pomocą telefonu co się dzieje wokół was!”

