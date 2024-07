Doda należy do grona gwiazd, które za każdym razem zaskakują swoimi stylizacjami. Zaledwie w ciągu ostatnich tygodni mogliśmy oglądać ją w trzech różnych odsłonach na imprezach - w wersji kobiecej, militarnej i eterycznej (zobacz: Stylowa Doda na kameralnym koncercie). Okazuje się, że większość ubrań i dodatków, w których możemy oglądać Rabczewską, pochodzi ze sklepów... internetowych. Doda z duchem czasu wybiera szybkie zakupy w sieci, co by nie tracić czasu w przymierzalniach.

Co ciekawe, "sekret" Dody zdradziła... Marina Łuczenko w rozmowie z "Party Style". W ten sposób chciała dać do zrozumienia, że wie, gdzie ma nie kupować ubrań. Przypomnijmy: "Nie kupiłabym tej samej rzeczy, co Doda"

- Doda robi zakupy przede wszystkim w internecie. Jej ulubiona witryna to Nastygal.com. Można tam znaleźć rzeczy offowych projektantów w rozsądnych cenach. - powiedziała Marina "Party Style".

Coś czujemy, że teraz stronę odwiedzi rzesza fanek Dody, które mocno inspirują się jej charakterystycznym stylem.

Doda na imprezie urodzinowej magazynu "K-Mag":