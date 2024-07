Dorota Gardias została ambasadorką akcji „Servier dla serca” dzięki której tysiące osób będzie mogło sprawdzić ciśnienie krwi i stan swojego serca. Jest to już dziewiąta edycja akcji, której tegorocznym hasłem jest „ Prognoza dla Serca. Nie dla wydolności serca!”. Pogodynka ma nadzieję, że uda się jej zachęcić Polaków do badań, które mogą uratować im życie.

Lekarze alarmują, że liczba chorych na niewydolność serca ciągle wzrasta, dlatego tak ważne jest wykonywanie badań.

Miejmy więc nadzieję, że znana i lubiana pogodynka, Dorota Gardias przyczyni się do tego, że liczba osób odwiedzających Kardiologiczną Poradnię znacznie wzrośnie!

Sama ambasadorka chętnie przystąpiła do badań!

Reklama