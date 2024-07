Na jesieni ubiegłego roku Dorota Gardias podjęła decyzję o rozwodzie z pilotem, Konradem Skóra. Kilka dni temu decyzja stała się faktem i po jednej rozprawie, pogodynka stała się singielka. W najnowszym wywiadzie dla magazynu "Party" Gardias zapewnia o polubownym zakończeniu swojego 8 - letniego związku.

- Nie mamy do siebie żalu. To była wspólna i bardzo trudna decyzja. Długo do niej dojrzewaliśmy. Nie kłóciliśmy się jednak o żadne mieszkanie ani majątek. Teraz każde z nas zaczyna swoje życie od nowa - powiedziała "Party" Dorota - Oboje z mężem żyliśmy daleko od siebie. Nasze prace bardzo nas pochłaniały. Oboje byliśmy w ciągłych rozjazdach, mieliśmy coraz mniej czasu dla siebie .

Ile w tym prawdy nie wiadomo, ale zawsze to lepiej, gdy byli kochankowie nie opluwają się na łamach gazet..