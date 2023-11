Grażyna Gaja Kuroń, córka Macieja Kuronia, wnuczka Jana Kuronia i uczestniczka MasterChefa w TVN opowiedziała w magazynie "Party" o swojej rodzinie. Gaja uważa, że prawdziwą głową jej rodziny była mama. Gdy Maciej Kuroń miał przykręcić żarówkę czy umyć okno, zawsze wzywał na pomoc żonę Joannę.

"To mama wyprawiała czwórkę dzieci do szkoły, chodziła z nami na spacery i dbała, by niczego nie brakowało. Tata zaś zajmował się zarabianiem i gotowaniem", opowiada.